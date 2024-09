ROMA-VENEZIA: info biglietti. Tagliandi in vendita (FOTO)

Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, la Roma tornerà in campo domenica in casa del Genoa per la ripresa del campionato. A seguire i giallorossi sfideranno Udinese, Athletic Bilbao e Venezia all'Olimpico. Da oggi alle 16.00 è partita la vendita dei tagliandi per la gara con il Venezia in programma il 29 settembre alle 15.00. Di seguito la nota del club giallorosso:

AS Roma comunica che a partire dalle ore 16:00 di giovedì 12 settembre, sarà possibile acquistare i biglietti validi per la gara Roma – Venezia del 29 settembre alle ore 15:00.

Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti, per singola transazione.

Contemporaneamente alla vendita libera, e per tutto il periodo di vendita, gli abbonati Plus per la stagione 2024/25, potranno usufruire di un prezzo dedicato per l’acquisto di biglietti extra anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento. È possibile acquistare i biglietti con la tariffa dedicata solo online e sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare un massimo di due biglietti in un’unica transazione.

Gli abbonati Plus potranno accedere al servizio di rivendita a partire dalle ore 12:00 di giovedì 19 settembre.

