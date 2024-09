JURIC: "La Champions non deve mettere pressione alla Roma" - FELICI: "Non è un obbligo arrivare quarti"

Dalle parole di Francesco Totti a Genoa-Roma: lungo le frequenze radiofoniche sono tanti i temi affrontati a tre giorni dal ritorno in campo dei giallorossi. "La Champions non deve mettere pressione alla Roma, lo vedo come obiettivo alla portata", dice Marco Juric. "Se spendi oltre 100 milioni non è un obbligo arrivare quarto perché la Roma era talmente indietro che prima di avere la certezza del quarto posto troppi giocatori devi prendere, così ci sono due o tre lacune", aggiunge Antonio Felici.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

La Champions non deve mettere pressione alla Roma, lo vedo come obiettivo alla portata. Fallimento totale è una parola forte, ma per me il sesto posto non va bene. I giallorossi hanno l'obbligo di lottare per questi posti (MARCO JURIC, Manà Manà Sport 90.9)

Mi sembra che Totti non sia in grado di fare il comunicatore della Roma (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Se non ricordo male Totti voleva anche un potere decisionale. Le scelte da fare di giorno in giorno sono tantissime, lì ci vuole capacità. Totti è stato un po’ frettoloso, anche nell’andare via (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Zalewski richia a restare a Roma. Finchè le cose non cambieranno, sarà sempre il giocatore che viene fischiato (ROBERTO INFASCELLI, Tele Radio Stereo 92.7)

La maglia della Roma pesa molto per Zalewski, in nazionale gioca più libero da responsabilità. Gli avrebbe fatto bene giocare altrove, anche in prestito (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo 92.7)

De Rossi non fa solo l'allenatore. Totti ha fatto una fotografia della realtà. Se spendi oltre 100 milioni non è un obbligo arrivare quarto perché la Roma era talmente indietro che prima di avere la certezza del quarto posto troppi giocatori devi prendere, così ci sono due o tre lacune. Dire che De Rossi è obbligato ad andare in Champions è troppo (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo 92.7, Te la do io Tokyo)