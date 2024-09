Perotti dà l'addio al calcio: "Che bel viaggio, mi mancherai". Cuore di De Rossi, Paredes: "Un piacere giocare con te" (FOTO e VIDEO)

Diego Perotti dà l'addio al calcio. L'ex giocatore anche della Roma annuncia il ritiro su Instagram pubblicando un video dei momenti salienti della sua carriera con le maglie del Boca Juniors, della Roma e del Genoa tra le altre. "Che bel viaggio, quanto è durato poco... Ciao, mi mancherai", il messaggio dell'argentino.

Tra i commenti spunta il cuore di Daniele De Rossi e il messaggio di Paredes: "Complimenti per la tua carriera. È stato un piacere giocare con te. Ti auguro il meglio per quello che verrà". Altri commenti anche da Burdisso ("Amico! Complimenti... grandissima carriera, goditi ora la tua famiglia"), da Juan Jesus ("È stato un onore aver condiviso dei bei momenti con te amico mio. Ti voglio bene e sei stato il migliore nell'uno contro uno. IMPRENDIBILE") e da Gonzalo Villar ("Grazie a te, ho conosciuto poche persone come te. Ti voglio bene fratellino").

Arriva anche il messaggio di Riccardo Calafiori, ora all'Arsenal: "Grazie".