Corsa contro il tempo per il trasferimento di Nicola Zalewski al Galatasaray. Il club turco continua a lavorare per prendere l'esterno polacco, che però non ha ancora deciso se trasferirsi o meno, nonostante sia lusingato. Un emissario del club turco è nella Capitale per trovare l'accordo con la Roma, che deve arrivare entro domani, giorno in cui chiuderà il mercato in Turchia.

(gianlucadimarzio.com)

LEGGI LA NEWS ORIGINALE