Ufficiale l’acquisto di Sangaré, Spinazzola saluta. Proseguono i contatti per Valentini, occhi su Busio

Comincia la sessione estiva di mercato e la Roma finalizza il primo colpo: è ufficiale infatti l'acquisto del terzino destro classe 2007 Buba Sangaré, arrivato a titolo definitivo dal Levante. Contestualmente, saluta la Capitale Leonardo Spinazzola, che su Instagram si congeda con un post di ringraziamento al club e ai tifosi. Nel frattempo non si fermano i rumors intorno a Paulo Dybala, in bilico tra l'addio e la voglia di continuare la sua esperienza in giallorosso. Proseguono inoltre i contatti con l'entourage di Nicolas Valentini e nelle ultime ore è spuntata anche la pista Gianluca Busio del Venezia, per il quale sono state richieste informazioni.

