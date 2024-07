Calciomercato Roma: giallorossi al lavoro per Le Fée, ancora non c'è accordo. Nessun contatto per Kalimuendo e Sara

Proseguono i lavori in casa Roma per arrivare a Enzo Le Fée. Come riferisce Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, ha pubblicato un aggiornamento sulla trattativa: i giallorossi continuano a lavorare per arrivare al francese, ma non c'è ancora l'accordo con il Rennes. Fino a questo momento non ci sono stati contatti per Kalimuendo e Sara.

