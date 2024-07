DI GIOVAMBATTISTA: "Le Fée è un giocatore molto forte, ricorda Bennacer" - FELICI: "Non credo sia una richiesta di De Rossi"

Si parla di Enzo Le Fée nell'etere romano, un nome che divide gli opinionisti. "È un giocatore molto forte e mi ricorda Bennacer", il pensiero di Francesco Di Giovambattista. Di doverso avviso Antonio Felici: "È una terza scelta del calcio francese e non credo che sia una richiesta di De Rossi. Secondo me il mister ha un vulcano dentro ma almeno nel primo anno non criticherà tanto"

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

Le Fée è un giocatore molto forte e mi ricorda Bennacer. Fa pochi gol perché ha altre caratteristiche, come il passaggio (FRANCESCO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Non conosco Le Fée ma ho tanti amici in Francia e quando ho chiesto qualcosa mi hanno detto che sono sorpresi che una società come la Roma sia interessata a lui... (GIANNI VISNADI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Sono attendista sulla Roma, la fortuna è avere un allenatore come De Rossi che conosce molto bene la realtà della città e del club. Quello che colpisce è che nonostante i tanti flussi di denaro immessi dai Friedkin, non c'è stata una crescita solida e si è costretti a ricominciare daccapo (ANDREA DI CARO, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Credo che Dybala voglia giocare la Champions League, è un fuoriclasse ed è un'ambizione legittima. Qualcuno racconta anche che questo suo desiderio l'abbia manifestato a De Rossi e che il tecnico non ci sia rimasto così bene... (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Se Dybala andasse via, io andrei a prendere di corsa Suslov. È anche attraverso queste operazioni coraggiose che si costruiscono squadre forti (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Le Fée ha avuto un discreto passato nelle nazionali giovanili, poi si è trovato la porta chiusa per quella maggiore. È una terza scelta del calcio francese e non credo che sia una richiesta di De Rossi. Secondo me il mister ha un vulcano dentro ma almeno nel primo anno non criticherà tanto (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo 92.7, Te la do io Tokyo)