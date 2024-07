L’identikit: chi è Buba Sangaré? Da recordman del Levante al primo colpo giallorosso di Ghisolfi (VIDEO)

LAROMA24.IT (Emanuele Polzella) – La Roma non perde tempo e nel giorno dell'apertura della sessione estiva di calciomercato ufficializza un nuovo acquisto: si tratta del terzino destro classe 2007 Buba Sangaré. Il giovane calciatore arriva a titolo definitivo dal Levante per 1.5 milioni di euro più il 10% della futura rivendita in favore del club spagnolo. Il suo trasferimento nella Capitale dà il via all’era targata Daniele De Rossi-Florent Ghisolfi, dato che rappresenta il primo colpo di mercato dell’accoppiata formata dall’allenatore e dal nuovo responsabile dell’area tecnica.

La carriera di Buba Sangaré

Nato il 6 agosto 2007 a Elche (Spagna), Aboubacar Sangaré Traoré, meglio noto come Buba Sangaré, muove i primi passi nel mondo del calcio nell’Ilicitano Sporting. Successivamente il giocatore di origini maliane fa la spola tra Levante e Patacona, per poi stabilirsi definitivamente nel club di Valencia a partire dall’estate del 2022. Dopo aver impressionato nelle giovanili, l’allenatore della prima squadra Javier Calleja decide di farlo debuttare tra i professionisti il 6 dicembre 2023, diventando così il più giovane esordiente nella storia del Levante: all’età di 16 anni e 4 mesi Sangaré parte dal 1’ nel match di Coppa del Re contro l’Amorebieta (sconfitta per 0-1) e resta in campo fino al minuto 71. Il classe 2007 termina la stagione con ulteriori due presenze all’attivo, collezionando un totale di 93 minuti in campionato.

Per quanto riguarda la nazionale spagnola, Sangaré ha fatto tutta la trafila fino ad arrivare all’Under 17, con cui quest’anno ha disputato l’Europeo di categoria.

Le caratteristiche tecnico-tattiche: ecco cosa Sangaré può dare alla Roma

Nonostante le poche apparizioni in prima squadra, Sangaré era seguito da numerosi club europei tra cui Milan e Betis. L’identikit di Sangaré corrisponde alla richiesta fatta ripetutamente da mister De Rossi in conferenza stampa in vista della nuova stagione: “Ho ben chiare le caratteristiche che questa rosa ha bisogno di mettere dentro. Siamo forti, ma abbiamo pochi giocatori che dribblano e di gamba, va aggiunta questa caratteristica che manca”.

Il suo talento è indiscutibile e anche nei 164 minuti disputati con il Levante ha mostrato alcune delle sue caratteristiche principali: rapidità, potenza e dribbling. Iniziò la carriera da difensore centrale, ma con il passaggio al calcio a 11 venne spostato sulla fascia destra. Il sedicenne è un terzino moderno, bravo con il pallone (soprattutto con il destro, il suo piede forte) e abituato a partecipare alla manovra offensiva. Spingendosi spesso in avanti, Sangaré può commettere errori di posizionamento in fase difensiva. Nonostante sia ancora molto giovane, lo spagnolo può contare su un fisico strutturato (è alto 183 centimetri), che gli permette di vincere i duelli aerei con maggiore facilità. Data la poca esperienza nel calcio dei grandi, il classe 2007 sarà valutato da De Rossi nel ritiro pre-campionato: probabilmente sarà aggregato in Primavera, ma non è affatto da escludere che possa ritagliarsi il suo spazio anche in prima squadra. Sangaré possiede infatti caratteristiche uniche rispetto ai compagni di reparto Rick Karsdorp e Mehmet Zeki Celik, motivo per cui potrebbe essere chiamato in causa in più di un’occasione. Inoltre può giocare anche da terzino sinistro, ruolo che ha già ricoperto in passato.