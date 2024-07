Dybala, rischio clausola. Ma vuole la Roma ed è pronto a rinnovare

Il primo luglio è una data spartiacque per le società di calcio, e in questa stagione in modo particolare per la Roma. Stamane, oltre al mercato, si apre però anche la finestra (valida fino alla fine del mese) per le società interessate a esercitare la clausola di 12 milioni presente sul contratto di Paulo Dybala. Al momento, a parte un interessamento del Manchester United riportato dalla stampa inglese, l’argentino non sembra avere intenzioni. […] Smaltita la delusione per la mancata convocazione in Coppa America, Dybala ha lavorato tanto durante questo periodo per presentarsi tirato a lucido il giorno del raduno, lunedì prossimo a Trigoria.

(Corsera)