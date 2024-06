Verso Italia-Svizzera, El Shaarawy: "Siamo forti". Mancini: "Pronto a giocare". Zalewski: "Futuro? Ne parlerò con la Roma"

Tra tre giorni l'Italia di Spalletti sarà impegnata negli ottavi di finale di Euro 2024 contro la Svizzera. In vista del match hanno parlato sia Stephan El Shaarawy che Gianluca Mancini. Il Faraone crede nella squadra: "Abbiamo consapevolezza che non moriamo mai, ci crediamo sempre fino all'ultimo, siamo stati bravi anche se non è stata una partita eccezionale come qualità, ma l'impegno non è mancato. La qualificazione ce la siamo meritata". Pronto a scendere in campo vista la squalifica di Calafiori il difensore giallorosso: "Pronto a giocare se il ct mi dà una chance. Tabellone? Anche nella parte destra ci sono squadre forti".

Dal ritiro della nazionale polacca ha invece parlato del suo futuro Nicola Zalewski: "Quando tornerò penserò a lavorare con la Roma. Ho sempre pensato che le cose si fanno in due, se non c’è volontà da una delle due parti si prendono strade diverse e vediamo cosa succede".

