Novità nell'organigramma della Roma. Come svelato dal portale che si occupa di calciomercato, José Fontes, attuale capo scout del club giallorosso, è pronto a rivestire una nuova carica: sarà l'head of recruitment e lavorerà al fianco della CEO Lina Souloukou e il responsabile dell'area tecnica Florent Ghisolfi. Il compito del portoghese sarà di identificare i calciatori con il maggior potenziale e di attuare strategie per l'acquisto dei profili individuati.

