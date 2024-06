Zalewski: "Futuro? Se non c'è volontà di una delle parti si prenderanno strade diverse..."

La Polonia ha lasciato gli Europei ieri sera e così si conclude anche l'esperienza di Nicola Zalewski che ora può pensare alla prossima stagione. Queste le sue parole: "Con De Rossi ci troviamo bene, abbiamo fatto un'ottima seconda parte di stagione e in questo mese e mezzo avremo modo di lavorare con lui e migliorare alcuni dettagli. Quando tornerò penserò a lavorare con la Roma. Ho sempre pensato che le cose si fanno in due, se non c’è volontà da una delle due parti si prendono strade diverse e vediamo cosa succede".

(Sky Sport)