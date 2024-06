Calciomercato Roma: Abraham proposto al Milan, ma l'attaccante non convince. Idea Lukaku in rossonero solo in prestito

Il futuro di Tammy Abraham è in bilico e la sua permanenza a Roma è tutt'altro che scontata. Secondo quanto rivelato dal giornalista Daniele Longo del sito calciomercato.com, l'attaccante inglese è stato proposto al Milan. I rossoneri cercano un centravanti, ma il profilo del giallorosso non convince. L'obiettivo primario è Joshua Zirkzee, ma l'affare è in standby a causa delle commissioni chieste dall'agente, mentre l'arrivo di Romelu Lukaku potrebbe concretizzarsi solamente con la formula del prestito.

