Calciomercato: nuovi contatti tra Milan e Chelsea per Lukaku. Incontro tra i rossoneri e l'entourage del belga

Dopo l'esperienza in prestito alla Roma della passata stagione, Romelu Lukaku potrebbe proseguire nella sua esperienza nel massimo campionato italiano. Secondo l'esperto di calciomercato infatti il belga sarebbe tornato di moda per il Milan, in virtù della partenza di Olivier Giroud e il rallentamento nella trattativa per Joshua Zirkzee. Ci sarebbero stati quindi dei contatti tra Milan e Chelsea, coi rossoneri che avrebbero proposto un prestito (alte le richieste degli inglesi) e programmato a breve un incontro con l'entourage del giocatore. Il giocatore piacerebbe anche al Napoli di Antonio Conte, ancora bloccato però con la cessione di Victor Osimhen.

(gianlucadimarzio.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE