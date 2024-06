Strand Larsen, la Roma stringe

Piaceva al Napoli. Piaceva al Bologna, soprattutto al ds Sartori. Piace alla Roma che, dopo gli addii di Lukaku e Belotti, e con Tammy Abraham che appare sempre più lontano da Trigoria, ha bisogno di prendere almeno un paio di attaccanti centrali. Il primo nome sulla lista del club giallorosso è quello di Jorgen Strand Larsen, 24 anni, norvegese. Gioca nel Celta Vigo, conosce l'Italia per aver vissuto un anno a Milano tesserato nella Primavera del Milan (allenata all'epoca da Gattuso), è amico di Haaland e ha, soprattutto, una clausola da 50 milioni di euro. [...] In Galizia sono disposti ad ascoltare offerte da una ventina di milioni, magari con qualche bonus. Un'offerta vera e propria della Roma ancora non c'è, ma la trattativa è reale. I club si stanno parlando, il giocatore ha dato la sua disponibilità. [...] Paragonato da molti a Vlahovic, alto un metro e 93, innamorato dell'Italia e della Capitale, come ha scritto sui social un anno fa quando ha avuto modo di incontrare il Papa, è reduce da una stagione con 13 gol in 39 presenze a Vigo. Bravo di testa e nelle sponde, ama giocare per la squadra e servire assist. [...] Anche perché, visto che tutto il mondo è paese, anche i tifosi del Celta soffrono per le poche operazioni di mercato del club e così l'allenatore: la sintesi è che hanno bisogno di vendere per comprare e la sensazione è che la Roma voglia provare ad accelerare nei prossimi giorni per metterlo quanto prima a disposizione di De Rossi. Prima, però, serve capire cosa succederà con Abraham [...] La Roma valuta Tammy 30 milioni ed è chiaro che la sua cessione consentirebbe di avere immediatamente il denaro per Strand Larsen. Ma non è detto che le due cose siano così correlate, almeno come tempi. [...]

(Corsport)