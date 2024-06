Napoli, Conte: "Lukaku? Un calciatore come lui è sempre meglio averlo in squadra e mai contro"

Antonio Conte si presenta. Il tecnico pugliese ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Napoli e tra i vari temi trattati si è soffermato sul possibile arrivo di Romelu Lukaku. Ecco le sue dichiarazioni: "Romelu è un calciatore eccellente, così come Osimhen. Quando giocano non vanno fatti commenti, vanno solo ammirati. Questo tipo di calciatori è sempre meglio averli dalla propria parte e mai contro".