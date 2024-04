La Roma torna a correre a Trigoria: Azmoun parzialmente in gruppo. Gualtieri: "Stadio? Obiettivo 2027 ancora alla portata"

Dopo la grande paura per Evan Ndicka, rientrato ieri nella Capitale dopo il malore accusato durante la gara in casa dell'Udinese, la Roma torna a correre a Trigoria: oggi la squadra è tornata ad allenarsi al 'Fulvio Bernardini' in vista della sfida europea di giovedì contro il Milan (arbitra il polacco Marciniak). Buone notizie per Daniele De Rossi: Azmoun, alle prese con il recupero dall'infortunio riportato durante la sosta per gli impegni delle Nazionali, ha lavorato parzialmente in gruppo.

Nel frattempo il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha parlato della situazione Stadio a Pietralata: "Sullo Stadio della Roma è ancora alla portata l’obiettivo del 2027, quello del centenario della squadra giallorossa. Sono tempi da record".

