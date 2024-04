Roma-Milan, il programma della vigilia: alle 13 la conferenza stampa di De Rossi e Pellegrini. Rifinitura alle 15:40

Roma-Milan, partita valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League e in programma giovedì alle ore 21 allo Stadio Olimpico, si avvicina. Alla vigilia della partita Daniele De Rossi e Lorenzo Pellegrini interverranno in conferenza stampa alle ore 13 direttamente dalla sala stampa del centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria per presentare il match e rispondere alle domande dei cronisti. L'allenamento di rifinitura, invece, andrà in scena alle 15:40, con i primi 15 minuti aperti alla stampa.

Per quanto riguarda il Milan, l'ultimo allenamento si svolgerà alle 12 a Milanello, mentre alle 18:45 ci sarà la conferenza stampa di Stefano Pioli e Rafael Leao allo Stadio Olimpico.