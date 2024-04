Marciniak 8 anni dopo: De Rossi ritrova l'arbitro che lo espulse nello 0-3 col Porto nel 2016

La designazione per il ritorno dei quarti di finale di Europa League tra Roma e Milan vede uno degli arbitri maggiormente considerati a livello europeo: il polacco Marciniak ha infatti messo nel taccuino gli ultimi 3 incontri di maggior rilievo. Dalla finale del Mondiale per Club di dicembre tra City e Fluminense, all'ultimo atto della Champions League scorsa sempre tra gli inglesi e l'Inter e anche la finale Mondiale nel 2022: tutte dirette dal fischietto 43enne.

Con la Roma sono due i precedenti e l'ultimo, in particolare, sarà ricordato con dispiacere da De Rossi. Nel ritorno del preliminare di Champions League, nell'estate del 2016, la Roma fu sconfitta 3-0 dal Porto con espulsione diretta a De Rossi. Non fu l'unico perché in quella partita, dov'era in campo Paredes, anche Emerson Palmieri finì anzitempo sotto la doccia. Qualche mese prima, Marciniak aveva arbitrato anche Real Madrid-Roma, terminata 2-0 per gli spagnoli.

4 i precedenti col Milan, tutti più recenti: pareggio col Borussia Dortmund nella fase a gironi di Champions League ad ottobre, stesso risultato con cui il Milan brindò alla qualificazione nel ritorno dei quarti contro il Napoli nella passata edizione della principale competizione europea. Completano il conteggio una vittoria (0-4 alla Dinamo Zagabria) nella scorsa Champions League e la sconfitta per 3-2 in casa del Liverpool nel 2021.

LR24