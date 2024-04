La Roma è tornata a lavorare questa mattina al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria per iniziare la preparazione in vista dell'euroderby contro il Milan, in programma giovedì alle ore 21 e valido per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. La buona notizia per Daniele De Rossi riguarda le condizioni di Sardar Azmoun, il quale sta recuperando dall'infortunio e si è allenato parzialmente in gruppo.