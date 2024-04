Giudice Sportivo: Udinese-Roma interrotta al 71'30''

Dopo la 32esima giornata di campionato, il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, ha reso note le decisioni assunte: per quanto riguarda la Roma, è stato specificato che la partita contro l'Udinese, interrotta in seguito al malore accusato da Evan Ndicka, ripartirà dal 71'30'' (data e orario ancora da definire). Inoltre, come da regolamento, tutte le sanzioni (ammonizioni ed eventuali espulsioni) saranno prese in esame solamente dopo la conclusione del match.

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

SERIE A TIM Gare del 12-13-14-15 aprile 2024 - Tredicesima giornata ritorno

Atalanta-Hellas Verona 2-2

Bologna-Monza 0-0

Fiorentina-Genoa 1-1

Internazionale-Cagliari 2-2

Lazio-Salernitana 4-1

Lecce-Empoli 1-0

Napoli-Frosinone 2-2

Sassuolo-Milan 3-3

Torino-Juventus 0-0

Udinese-Roma interrotta al 26’30” del secondo tempo

(legaseriea.it)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE