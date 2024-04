FOCOLARI: "Huijsen sta facendo molta fatica in fase difensiva" - BALZANI: "Cessioni? Sacrificherei Bove"

Roma-Milan, partita valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League e in programma giovedì alle ore 21 allo Stadio Olimpico, si avvicina e all'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale si fa il punto sulla squadra giallorossa: "Huijsen? In fase difensiva sta facendo molta fatica", il commento di Furio Focolari. "Se dovessi sacrificare un calciatore cederei Bove", il pensiero di Francesco Balzani.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Huijsen? In fase difensiva sta facendo molta fatica (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Il ritorno di Europa League, insieme al derby, saranno decisivi per la panchina di Pioli: se dovesse battere la Roma potrebbe rimanere al Milan. Ma la Roma all'andata ha giocato molto meglio... (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Svilar non lo venderei. Ndicka può essere il sacrificabile in caso di offerte da 30-40 milioni dalla Premier League, è più facile trovare un difensore che un attaccante. A malincuore se devo cedere un giocatore, farei uscire Bove (FRANCESCO BALZANI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

A volte mi sembra che la Roma sottovaluti chi ha messo in panchina, De Rossi avrà grandi ambizioni dopo questo inizio e non penso voglia fare un girone di Champions League in cui andare a fare figuracce... (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)