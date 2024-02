-2 al Cagliari: ieri cena di squadra, Sanches ancora in gruppo a Trigoria. Lista Uefa: out Kristensen, ok Baldanzi. Paredes: "Tornerò al Boca, magari con Dybala"

La Roma si prepara per la sfida di lunedì contro il Cagliari. Nel pomeriggio è stata pubblicata ufficialmente la lista Uefa, nella quale sono stati inseriti Baldanzi, Azmoun e Angeliño. Da Trigoria, nella seduta di allenamento odierna erano presenti in gruppo sia Baldanzi sia Renato Sanches. Mentre domani alle ore 10:30 mister De Rossi parlerà in conferenza stampa, oggi si è svolta quella dell'allenatore del Cagliari Claudio Ranieri, da sempre legato ai colori giallorossi, nella quale ha commentato la gara in programma lunedì senza nascondere quanto speciale sia per lui. Intanto Paredes ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando del suo bel rapporto con De Rossi, e sul fatto di voler chiudere la sua carriera al Boca Juniors, squadra nella quale è cresciuto calcisticamente, con la volontà di portare con se Dybala. Nel frattempo capitolo Stadio, novità importanti secondo le quali non sarebbe previsto nessun contributo pubblico per la realizzazione.

