Trigoria, allenamento a due giorni da Roma-Cagliari: Sanches in gruppo, presente anche Baldanzi (FOTO)

La Roma continua a lavorare in vista della sfida di lunedì contro il Cagliari e anche questa mattina ha svolto una seduta di allenamento al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria. Nuovamente in gruppo Renato Sanches, il quale potrebbe essere convocato per il prossimo impegno dei giallorossi, mentre Chris Smalling ha continuato ad alternarsi tra lavoro in gruppo e individuale. Presente il neo acquisto Baldanzi, al suo secondo allenamento agli ordini di De Rossi. La seduta, come di consueto, è terminata con la classica partitella e questa volta ha trionfato il team composto anche da Pellegrini, Baldanzi, Mancini e Cristante.