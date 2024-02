SABATINI: "Non penso che Tiago Pinto verrà rimpianto a Roma" - LENGUA: "Angeliño può spostare gli equilibri maggiormente rispetto a Baldanzi"

Il calciomercato invernale è finito il 1° febbraio ma nell'etere romano si continua a parlare di quello che potrebbero dare i nuovi arrivi in casa giallorossa: "Angeliño può spostare maggiormente gli equilibri rispetto a Baldanzi", il pensiero di Gianluca Lengua. Sandro Sabatini si concentra invece sull'addio ormai definitivo di Tiago Pinto: "Non penso che verrà rimpianto". Andrea Corallo preferisce fare un'analisi sul centrocampo giallorosso, nello specifico su Bryan Cristante: "È troppo importante per l'equilibrio della squadra".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Pinto? Non penso che verrà rimpianto. La Roma ha bisogno di un po’ più di romanità all'interno della società (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Roma chiamata a vincere a tutti i costi contro il Cagliari (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Roma-Cagliari partita complicata, servirà grande attenzione (ENRICO CAMELIO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

I nuovi acquisti? Angeliño può spostare maggiormente gli equilibri rispetto a Baldanzi, il quale ha davanti a sé Dybala e quindi è più complicato affermarsi sin da subito (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Pellegrini non lo vedo titolare nei tre di centrocampo, dietro la punta è un'altra cosa. Ho dei dubbi che Paredes e Cristante non giochino insieme con De Rossi in panchina, Bryan è troppo importante per l'equilibrio della squadra (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)