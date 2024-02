Metodo De Rossi: una cena per fare gruppo e colloqui individuali, così ha riacceso la Roma

Al di là della metamorfosi tattica, se c'è una cosa che è cambiata con l'arrivo di De Rossi è il rapporto tra allenatore e gruppo. Tanto che ieri il tecnico ha deciso di portare a cena tutta la squadra e lo staff a spese sue, in quel di Ostia. L'obiettivo era stare insieme, creare gruppo, compattare una squadra che ha bisogno di essere sempre più unita. Mentre Mourinho quando c'era da colpevolizzare un giocatore non si tirava indietro, De Rossi tende a difende i ragazzi in tutto e per tutto. L'approccio è quindi completamente diverso rispetto al passato e il gruppo l'ha apprezzato. DDR parla tanto con ognuno dei calciatori, fa un fine lavoro da psicologo, tende a creare autostima e fiducia in se stessi e l'esempio più lampante è capitan Pellegrini.

(gasport)