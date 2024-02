Lunedì la Roma affronterà il Cagliari nel match valido per la ventitreesima giornata di Serie A e nella mattinata di domani mister Daniele De Rossi interverrà in conferenza stampa per rispondere alle domande dei cronisti e presentare la delicata sfida: appuntamento alle ore 10:30 nella sala stampa del centro sportivo 'Fulvio Bernardini'.