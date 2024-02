AS Roma, ufficiale la lista Uefa: dentro Baldanzi, Azmoun e Angeliño. Out Kristensen e Huijsen

Tramite un comunicato sul sito ufficiale la Roma ha annunciato la lista Uefa per la fase ad eliminazione diretta dell'Europa League, che continuerà con la delicata doppia sfida contro il Feyenoord ai playoff. Sono presenti i nuovi acquisti Tommaso Baldanzi e Angeliño, oltre ad Azmoun che non era presente nella lista per la fase a gironi, mentre non compaiono Rasmus Kristensen e Dean Huijsen. Questa la lista completa:

LISTA A

1 Rui Patricio

2 Rick Karsdorp

4 Bryan Cristante

5 Evan Ndicka

6 Chris Smalling

7 Lorenzo Pellegrini

9 Tammy Abraham

14 Diego Llorente

16 Leandro Paredes

17 Sardar Azmoun

19 Zeki Celik

20 Renato Sanches

21 Paulo Dybala

22 Houssem Aouar

23 Gianluca Mancini

35 Tommaso Baldanzi

37 Leonardo Spinazzola

60 Riccardo Pagano

61 Niccolò Pisilli

64 Luigi Cherubini

69 Angelino

90 Romelu Lukaku

92 Stephan El Shaarawy

99 Mile Svilar

LISTA B

52 Edoardo Bove

59 Nicola Zalewski

63 Pietro Boer

65 Martin Vetkal

66 Mattia Mannini

67 Joao Costa

68 Francesco D'Alessio

70 Matteo Plaia

(asroma.com)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE