Post derby, entro 48 ore controlli per Dybala. Roma Primavera in semifinale di Coppa Italia

Niente sosta per la Roma che, dopo il ko nel derby di Coppa Italia, inizia a pensare alla trasferta di Milano: domenica sera i giallorossi sono attesi a San Siro in campionato dal Milan (arbitrerà Guida). Il derby, però, lascia strascichi anche fisici: ieri, infatti, Paulo Dybala è stato sostituito all'intervallo per un fastidio alla coscia sinistra ed entro 48 ore l'argentino effettuerà nuovi controlli per verificare l'entità del problema al flessore. La Joya, però, dovrebbe saltare la gara col Milan.

Sorride, invece, la Roma Primavera: al Tre Fontane i ragazzi di Federico Guidi battono il Sassuolo per 3-2 e si qualificano alle semifinali di Coppa Italia.

