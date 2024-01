VISNADI: "Nervosismo della Roma pompato dalla panchina" - NARDO: "Mourinho non sarà mai un problema"

L'eliminazione dalla Coppa Italia nel derby infiamma le discussioni via radio all'indomani. "Uno scempio" il commento di Valentina Catoni sulla prestazione giallorossa. "Il nervosismo in campo viene pompato dalla panchina della Roma" aggiunge Gianni Visnadi.

Critiche che si muovono anche verso Mourinho, con Augusto Ciardi che dice: "Peggio della partita ci sono state le sue parole nel post partita". "Mourinho resta una risorsa, non sarà mai un problema", nel pensiero di Alessio Nardo.

____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

La prestazione della Roma? Uno scempio (VALENTINA CATONI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Bove è il futuro della Roma, è uno dei pochi che terrei della rosa. Mourinho resta una risorsa, non sarà mai un problema (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Mourinho? Peggio della partita ci sono state le sue parole nel post partita.

Pellegrini sembra un ex calciatore, Zalewski è improponibile (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

È vero che i quinti stanno giocando male ma tante volte non sanno neanche che farci col pallone. Ragazzini per ragazzini, in Primavera c’è uno come Oliveras che almeno avrà più voglia di quelli attuali (RINALDO BOCCARDELLI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

La Roma ha giocato una partita senza gli attributi e senza il cervello (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Primo tempo bruttissimo. La Lazio ha meritato la vittoria, la Roma non ha fatto niente (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport & News)

Senza Dybala la Roma è una squadra confusionaria (LUIGI SALOMONE, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport & News)

Il Milan forse è l’avversario giusto da affrontare domenica, come la Roma è una squadra sommersa di problemi (EMANUELE ZOTTI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Dopo questa partita abbiamo capito tutti quanti che la Roma è una squadra scarsa che sta portando giù anche Mourinho che fa delle dichiarazioni totalmente inopportune e fuori luogo sul rigore, era meglio stare zitti e chiedere scusa ai tifosi, così ha fatto peggio ed ha alimentato le prese in giro da parte dei laziali (MARIO CORSI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Roma bruttissima, non ha neanche reagito dopo il gol subito. I giallorossi hanno fatto troppo poco, la Lazio ha meritato la vittoria (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport & News)

Con l'eliminazione dalla Coppa Italia la Roma ha fallito un obiettivo stagionale. La Lazio ha fatto di più e ha vinto meritatamente (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport & News)

Pellegrini non sta in piedi. Il nervosismo in campo viene pompato dalla panchina della Roma (GIANNI VISNADI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport & News)

Non me la sento di dare una risposta precisa alla precisa domanda se è finito il progetto Friedkin, quello che posso dire però è che o succede qualcosa oppure è finita. Se a Milano succede qualcosa di grave qua potrebbe succedere di tutto, anche l’esonero dell’allenatore (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Spinazzola a me è sembrato entrare in campo con la paura di farsi male. Sono curioso di vedere chi saranno i quinti a Milano… (GIAMPIERO MAINI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Noi viviamo in una scenografia, tipo quelle di Cinecittà, che sembra vera, ma in realtà è tutto finto. Mourinho, Lukaku e Dybala sono colpi da cinema per non far aprire gli occhi alla gente su una situazione che va avanti da tempo e che ieri è esplosa (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)