La Roma di Mourinho non ha mai vinto con Guida: una sola vittoria negli ultimi 10 precedenti. Due sfide col Milan, entrambe perse

La Roma ritroverà Guida per la terza volta in stagione domenica sera a San Siro: fin qui quest'anno la sconfitta col Bologna (2-0) e prima il pareggio (1-1) in casa del Torino. Risultati che hanno allungato la striscia negativa tra i giallorossi e il direttore di gara nato a Pompei ma della sezione di Torre Annunziata a 5 partite senza vittorie, praticamente tutte quelle giocate con Mourinho allenatore. L'ultimo successo, infatti, è dell'aprile del 2021, quando alla Roma di Fonseca bastò la rete di Mayoral per superare il Bologna in casa. È questo l'unico successo nelle ultime 10 gare della Roma arbitrate da Guida. Nel mucchio c'è anche una sconfitta per 2-1 all'Olimpico proprio col Milan, nel febbraio 2021 con gara sbloccata dal rigore di Kessié, stesso risultato, sempre in favore dei rossoneri, anche nell'altro precedente diretto tra le due squadre, dell'agosto 2018 con rete decisiva di Cutrone nel finale. In totale, Guida ha diretto la Roma in 28 occasioni con 10 vittorie giallorosse, 8 pareggi e 10 sconfitte.

Col Milan sono 35 i precedenti, più di ogni altra squadra italiana, con 17 successi rossoneri, 9 pari e 9 sconfitte. L'ultimo precedente, però, è della stagione 2021/22: vittoria con la Lazio per 2-1 all'Olimpico. La sconfitta più recente in elenco è quella del novembre 2021, col 4-3 della Fiorentina al 'Franchi'.

LR24