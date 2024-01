I VOTI DEGLI ALTRI - Huijsen "paga l'eccessiva sicurezza", Karsdorp "sostituito per disperazione". Dybala "il più in palla", Mourinho "così non va"

Niente da fare. La Roma perde 1-0 contro la Lazio e abbandona definitivamente il sogno Coppa Italia ai quarti di finale: decisivo il penalty realizzato da Zaccagni al minuto 51. Voto 4.78 per Huijsen, autore del fallo da rigore: "Si capisce che è bravo, non ha paura di niente nelle soluzioni in impostazione, ma paga l'eccessiva sicurezza nell'intervento su Castellanos: il rigore è la svolta" (La Gazzetta dello Sport). Il peggiore in campo è Karsdorp (4.64): "Terrificante per la portata delle imprecisioni, di concetto prima che di tecnica. Mourinho lo toglie per disperazione sullo 0-1" (Il Corriere dello Sport). 5.92 per Dybala: "Sembra essere il più in palla là davanti. Poi accusa un indurimento muscolare, quanto basta per salutare la compagnia" (Il Messaggero). Ampiamente negativo Mourinho (4.82): "Così non va. Bilancio disastroso nei derby dove gol e successo mancano da 4 gare. La Lazio affronta la gara come sempre, ma i giallorossi non hanno soluzioni" (Il Tempo).

LA MEDIA VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere dello Sport, Il Tempo, La Repubblica, Il Corriere della Sera, Il Romanista)

Rui Patricio 6,35

Kristensen 5,14

Mancini 6,14

Huijsen 4,78

Karsdorp 4,64

Cristante 5,42

Paredes 5,35

Bove 5,85

Zalewski 4,92

Lukaku 5,00

Dybala 5,92

Pellegrini 5,00

Azmoun 4,78

Spinazzola 4,85

El Shaarawy 5,40

Belotti 5,66

Mourinho 4,78

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Rui Patricio 6,5

Kristensen 5

Mancini 5

Huijsen 4,5

Karsdorp 5,5

Cristante 6

Paredes 5,5

Bove 5,5

Zalewski 5

Lukaku 5

Dybala 6,5

Pellegrini 5

Azmoun 4,5

Spinazzola 6

El Shaarawy 5,5

Belotti 6

Mourinho 5

IL MESSAGGERO

Rui Patricio 6,5

Kristensen 5

Mancini 7

Huijsen 4,5

Karsdorp 4

Cristante 5,5

Paredes 5

Bove 6

Zalewski 5

Lukaku 5

Dybala 6

Pellegrini 5

Azmoun 4,5

Spinazzola 4,5

El Shaarawy ng

Belotti 6

Mourinho 5

IL CORRIERE DELLO SPORT

Rui Patricio 6

Kristensen 5

Mancini 6,5

Huijsen 4,5

Karsdorp 5

Cristante 6

Paredes 5,5

Bove 6

Zalewski 5

Lukaku 5

Dybala 6

Pellegrini 5

Azmoun 5

Spinazzola 5

El Shaarawy ng

Belotti 6

Mourinho 5

IL TEMPO

Rui Patricio 6

Kristensen 5

Mancini 6

Huijsen 5

Karsdorp 5

Cristante 5

Paredes 5,5

Bove 6

Zalewski 5,5

Lukaku 5

Dybala 5,5

Pellegrini 5,5

Azmoun 4

Spinazzola 4,5

El Shaarawy 5

Belotti 4

Mourinho 4,5

LA REPUBBLICA

Rui Patricio 6,5

Kristensen 5

Mancini 6

Huijsen 4,5

Karsdorp 4,5

Cristante 5

Paredes 5

Bove 5

Zalewski 5

Lukaku 4

Dybala 5,5

Pellegrini 5

Azmoun 5

Spinazzola 5

El Shaarawy 5

Belotti 6

Mourinho 5

IL CORRIERE DELLA SERA

Rui Patricio 6,5

Kristensen 5

Mancini 6,5

Huijsen 5

Karsdorp 4,5

Cristante 5

Paredes 6

Bove 6

Zalewski 4,5

Lukaku 5,5

Dybala 6

Pellegrini 4,5

Azmoun 5

Spinazzola 4,5

El Shaarawy 5,5

Belotti 6

Mourinho 4

IL ROMANISTA

Rui Patricio 6,5

Kristensen 6

Mancini 6

Huijsen 5,5

Karsdorp 4

Cristante 5,5

Paredes 5

Bove 6,5

Zalewski 4,5

Lukaku 5,5

Dybala 6

Pellegrini 5

Azmoun 5,5

Spinazzola 4,5

El Shaarawy 6

Belotti ng

Mourinho 5