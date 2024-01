MILAN-ROMA: arbitra Guida

La Roma tornerà in campo domenica sera a San Siro nella trasferta in casa del Milan. Sarà Guida l'arbitro della gara, come sancito dalle designazioni pubblicate in mattinata. Il fischietto della sezione di Torre Annunziata sarà coadiuvato dagli assistenti Bercigli e Cecconi, con Abisso IV uomo. Var e Avar dell'incontro saranno rispettivamente Mazzoleni e La Penna.

GENOA – TORINO Sabato 13/01 h.15.00

GIUA

RASPOLLINI – BARONE

IV: FELICIANI

VAR: LA PENNA

AVAR: VALERI

NAPOLI – SALERNITANA Sabato 13/01 h.15.00

MARINELLI

LO CICERO – VECCHI

IV: MARCHETTI

VAR: DI BELLO

AVAR: CHIFFI

H. VERONA – EMPOLI Sabato 13/01 h.18.00

DOVERI

PERROTTI – ROSSI M.

IV: MINELLI

VAR: DI PAOLO

AVAR: SOZZA

MONZA – INTER Sabato 13/01 h.20.45

RAPUANO

PERETTI – DEI GIUDICI

IV: VOLPI

VAR: AURELIANO

AVAR: MAZZOLENI

LAZIO – LECCE h. 12.30

FERRIERI CAPUTI

BINDONI – TEGONI

IV: COLOMBO

VAR: CHIFFI

AVAR: DI PAOLO

CAGLIARI – BOLOGNA h. 15.00

MANGANIELLO

DEL GIOVANE – MORO

IV: AYROLDI

VAR: VALERI

AVAR: ABBATTISTA

FIORENTINA – UDINESE h. 18.00

PAIRETTO

DE MEO – LAUDATO

IV: GUALTIERI

VAR: IRRATI

AVAR: AURELIANO

MILAN – ROMA h. 20.45

GUIDA

BERCIGLI – CECCONI

IV: ABISSO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: LA PENNA

ATALANTA – FROSINONE Lunedì 15/01 h. 20.45

PRONTERA

DI IORIO – RICCIARDI

IV: DI MARCO

VAR: IRRATI

AVAR: MERAVIGLIA

JUVENTUS – SASSUOLO Martedì 16/01 h. 20.45

PICCININI

ZINGARELLI – MARGANI

IV: BONACINA

VAR: DI PAOLO

AVAR: MERAVIGLIA

(aia-figc.it)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE