Riflessioni su Bonucci, Sanches si allontana sui social. Juventus-Roma a Sozza: Dybala in gruppo, Chiesa parzialmente

Continua ad essere Leonardo Bonucci il tema più caldo a pochi giorni dal via al mercato invernale. Dopo continue accelerate registrate ultimamente, oggi arriva se non una frenata, almeno un momento di riflessione sull'affare che divide i tifosi della Roma. In uscita, invece, sempre più probabile l'addio di Renato Sanches che intanto si è 'svestito' di giallorosso sui social.

Tre giorni e sarà Juventus-Roma (arbitro Sozza): Dybala si è allenato in gruppo mentre Chiesa e Locatelli lo hanno fatto solo in parte. Differenziato anche per Vlahovic.

I LINK ALLE NEWS PIU' IMPORTANTI DELLA GIORNATA:

GASPORT: TENTAZIONI ARABE PER PINTO E SOULOUKOU

GASPORT: BONUCCI, SI' A MOU

JUVENTUS: CHIESA E LOCATELLI PARZIALMENTE IN GRUPPO. DIFFERENZIATO PER VLAHOVIC

TRIGORIA: DYBALA SI ALLENA IN GRUPPO (FOTO)

JUVENTUS-ROMA: ARBITRA SOZZA. 4 VITTORIE DI FILA CON L'ARBITRO MILANESE

CALCIOMERCATO ROMA, DALLA FRANCIA: VERSO LO STOP AL PRESTITO DI RENATO SANCHES - INSTAGRAM, RENATO SANCHES 'CANCELLA' LA ROMA. FOTO CAMBIATA E VIA LA DICITURA (FOTO)

ESCLUSIVA LR24 - RIFLESSIONI IN CORSO SU BONUCCI

POST MATCH - BOVE IN OGNI DOVE

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

LR24