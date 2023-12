Tentazioni arabe per Pinto e Souloukou

Da alcune settimane, sulle scrivanie del Dipartimento Calcio del Fondo Sovrano dell'Arabia Saudita e degli altri club del Paese, ci sono i curricula di diversi dirigenti europei potenzialmente disponibili a scoprire le leopardiane "magnifiche sorti e progressive" della Saudi Pro League. Fra questi sono stati notati quelli del general manager Tiago Pinto e della ceo Lina Souloukou, anche se i due non suscitano uguali interessi perché hanno storie e profili differenti. [...]

Cominciamo da Pinto. Negli ultimi tempi il g.m. racconta ai confidenti la dura vita del responsabile di mercato della Roma, ricordando come fare il mercato a Trigoria ha in quale modo "tritato" tanti suoi colleghi. [...] E allora, in attesa magari di proposte top dal Vecchio Continente, il caldo dell'Arabia al g.m., insediatosi nel gennaio 2021, potrebbe non dispiacergli, soprattutto avendo il contratto in scadenza fra appena sei mesi. [...] Storia differente quella della Souloukou, arrivata alla Roma appena nell'aprile scorso su espressa richiesta dei Friedkin. In questi mesi si è mossa assai bene sul fronte delle sponsorizzazioni e, guarda caso, proprio dei rapporti con Riad. [...] Morale: possibile che entrambi restino, difficile però che i Friedkin, a giugno, possano rinunciare a entrambi.

(gasport)