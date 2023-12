Bonucci, sì a Mou

[...] Manco a dirlo, il "deus ex machina" è sempre lui, José Mourinho, chiamato a pacificare i tifosi giallorossi con quello che potrebbe essere il primo e forse l'unico (ma non è detto) rinforzo di gennaio. Il nome, ormai, non è più un mistero, ma Leonardo Bonucci ha una storia così importante - e se vogliamo così ingombrante - da stare dividendo la tifoseria romanista, che lo vede ancora come il simbolo della Juventus. [...] Così da una decina di giorni la trattativa per portare l'ex juventino a Trigoria è entrata nel vivo.

Avendo il contratto in scadenza a giugno, Leonardo vuole la rescissione, per firmare un contratto di soli sei mesi - e senza clausole od opzioni - con la Roma, confidando solo sulla bontà delle prestazioni che sarà in grado di fare. [...] Insomma, un'operazione che potrebbe andare in porto già ai primi di gennaio. Ovvero, proprio subito dopo che la Roma avrà giocato (sabato) a Torino contro la Juventus di Allegri, l'artefice del divorzio di Leo dai bianconeri. [...] In effetti, a Mou farebbe piacere avere in rosa un altro difensore centrale e così ieri ha preso la ribalta l'ipotesi di avere in prestito Thilo Kehrer, 27 anni, ora comprimario al West Ham. [...]

(gasport)