Juventus: Chiesa e Locatelli parzialmente in gruppo. Vlahovic a parte

Questa mattina la Juventus è scesa in campo in vista della sfida di sabato contro la Roma. Dopo la seduta di lavoro personalizzata della giornata di ieri, sia Federico Chiesa che Manuel Locatelli hanno svolto parzialmente l'allenamento con i compagni di squadra. L'attaccante aveva saltato la sfida prenatalizia contro il Frosinone a causa di un fastidio al tendine rotuleo, mentre il centrocampista si era fermato per una contusione muscolare dell'obliquo interno destro. Si è allenato in modo differenziato, invece, Dusan Vlahovic. Il serbo nelle scorse ore aveva subito un doloroso colpo al piede, ma le sue condizioni non sembrano preoccupare lo staff bianconero in vista del match contro i giallorossi.