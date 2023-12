MATTIOLI: "Non so cosa possa dare Bonucci alla Roma" - CASANO: "Operazione incomprensibile"

Si parla del mercato e del possibile arrivo di Leonardo Bonucci nell'etere romano. Un'operazione che divide tifosi e opinionisti: "I miei dubbi su Bonucci sono legati al calciatore. La spinta arriva più dal calciatore che dal club: c'è la volontà di non prendersi troppa responsabilità per l'operazione", il pensiero di Augusto Ciardi. Così invece Mario Mattioli: "Bonucci è in difficoltà, non so cosa possa dare alla Roma. L'ho visto a Berlino venti giorni fa e non è in condizioni ottimali."

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

La vittoria contro il Napoli potrebbe valere più dei tre punti nello scontro diretto, soprattutto in termini mentali. I giallorossi continuano ad esprimersi meglio quando aggrediscono in avanti rispetto a quando attendono perché non hanno contropiedisti. Bonucci? Operazione sinceramente incomprensibile (CHECCO ODDO CASANO, Retesport, 104.2)

Contro il Napoli forse la miglior Roma della stagione, soprattutto nel primo tempo ho visto una squadra intensa, aggressiva che ha meritato il successo. Bove? Oggi è un titolare inamovibile. Bonucci? Mi sembra un grosso azzardo, è un calciatore che da tempo fatica ad esprimersi ad alto livello... (FABIO PETRUZZI, Retesport, 104.2)

Il confronto fra proprietà e Mourinho ci sarà, che non vuol dire rinnovo. L'incontro è alle viste, c'è da aspettare il rientro della proprietà: entro febbraio il tecnico vuole sapere il suo futuro. I miei dubbi su Bonucci sono legati al calciatore. La spinta arriva più dal calciatore che dal club: c'è la volontà di non prendersi troppa responsabilità per l'operazione (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Su Bonucci bisogna se la piazza non lo voglia per motivi tecnici o per altro. Nel momento in cui dovesse arrivare l'unico augurio da fare è che stia bene fisicamente. Nel mondo Juventus è stato un atleta, fuori da quello è stato un altro, è sempre stato un giocatore da Juventus (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Renato Sanches? Bisogna vedere chi potrebbe sostituirlo, di lui e Aouar non te ne fai nulla perché non sai quando potrai utilizzarli e per quanti minuti. Non so che mercato potrà essere, giochi con una difesa a tre e ne hai solo tre a disposizione. Bonucci? Non ho preclusioni verso nessuno, sono scettico per l'età ma non per altro (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport & News)

Bonucci è in difficoltà, non so cosa possa dare alla Roma. L'ho visto a Berlino venti giorni fa e non è in condizioni ottimali. Alla Roma serve un difensore ma non so se lui sia il profilo giusto (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport & News)

Bonucci? Parliamo di un giocatore di 37 anni, con tutto il rispetto che ho per lui se fossi nella Roma non lo prenderei. Andrei su un altro profilo, più usato e più sicuro (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport & News)