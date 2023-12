Calciomercato Roma: su Bonucci riflessioni in corso

Troppa fretta nel dare per scontato l'arrivo di Leonardo Bonucci. Ci sono i presupposti "tecnici", si sta ancora lavorando per avere il via libera dall'Union Berlino, che non sarebbe un ostacolo, ma non c'è niente di scontato. La Roma ci pensa, Mourinho ci pensa. Si riflette. In minima parte anche per ragioni ambientali. Ma soprattutto per evitare che il suo affrettato arrivo comporti la chiusura di porte che possono condurre a difensori più funzionali, più giovani, e in fondo anche più graditi alla piazza. Non è un dietrofront, è una constatazione dei fatti. Nelle ultime settantadue ore si è corso troppo nel tirare la volata all'ex juventino. Nel dare per scontato che sia a un passo della Roma. I contatti ci sono, l'ipotesi esiste, non è soltanto una voce, ma dopo avere vagliato la possibilità e testate le chance finanziarie, la Roma, a cominciare dal suo allenatore, sta ora pesando l'opportunità di metterlo sotto contratto.

