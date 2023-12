La Roma torna al lavoro verso il Napoli. I Friedkin prendono tempo per il rinnovo di Mou

Dopo il ko di Bologna, oggi la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria in vista del big match di campionato contro il Napoli, atteso all'Olimpico sabato sera: in gruppo anche Kumbulla. Nel frattempo, il club è alla ricerca di un rinforzo sul mercato per il reparto arretrato, privo di Smalling da settembre: circola ancora il profilo di Kiwior e spunta anche quello di Maatsen, terzino 21enne del Chelsea.

Mentre i Friedkin, secondo le cronache, prendono tempo per il rinnovo di José Mourinho dopo la sua apertura ad una permanenza alla Roma, il tecnico del Feyenoord Arne Slot è tornato a parlare del portoghese: "È forse l'allenatore più vincente degli ultimi anni. Ogni sfida ti insegna qualcosa, la Roma gioca con un modulo che non vediamo spesso in Olanda. Terrò comunque in mente anche altre cose delle gare precedenti".

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

LA REPUBBLICA - LA ROMA GELA MOU. ALTRO CHE RINNOVO, PRIMA I RISULTATI

CALCIOMERCATO ROMA: OCCHI SU MAATSEN IN USCITA DAL CHELSEA

TRIGORIA, RIPRESA VERSO IL NAPOLI: KUMBULLA IN GRUPPO (FOTO)

CALCIOMERCATO ROMA: TUTTI PAZZI PER KIWIOR, MA L'ARSENAL FA MURO

FEYENOORD, SLOT: "OGNI PARTITA CON LA ROMA MI HA INSEGNATO QUALCOSA"

GIUDICE SPORTIVO: 3MILA EURO DI AMMENDA ALLA ROMA, TERZO GIALLO E 1500 EURO DI MULTA PER PELLEGRINI

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

POST MATCH - ROMA SQUINTERNATA

LR24