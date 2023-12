Feyenoord, Slot: "Mourinho il tecnico più vincente degli ultimi anni. Ogni partita contro la Roma mi ha insegnato qualcosa"

Arne Slot, allenatore del Feyenoord, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Utrecht, in programma domani alle ore 21 e valida per il secondo turno di Coppa d'Olanda. Tra i vari temi trattati, il tecnico si è soffermato sul sorteggio del playoff di Europa League: la squadra di Rotterdam affronterà nuovamente la Roma e si tratta della terza volta nelle ultime tre stagioni. Ecco le sue parole: "Roma-Feyenoord? Non sono così sorpreso. Se superi la fase a gironi di una competizione europea per tre anni consecutivi, ci sono buone probabilità che tu debba affrontare allenatori di successo. José Mourinho è forse l'allenatore più vincente degli ultimi anni. Ogni partita tra noi due è stata combattuta e fantastica, ma non ho ottenuto il risultato che volevo. Ogni sfida ti insegna qualcosa, la Roma gioca con un modulo che non vediamo spesso in Olanda. Terrò comunque in mente anche altre cose delle gare precedenti".