BALZANI: "La rosa va completamente rivoluzionata" - CIARDI: "L'errore più pesante sul mercato è non aver preso un dirigente alla Marotta"

All'interno delle trasmissioni radiofoniche della Capitale si continua a parlare della Roma e del futuro di José Mourinho: "La rosa va completamente rivoluzionata", il pensiero di Francesco Balzani. Augusto Ciardi, invece, si sofferma sull'organigramma della società: "L'errore più pesante è quello di non aver preso un dirigente alla Marotta". Stefano Agresti parla dello Special One: "Credo che molto dipenda anche da eventuali offerte che gli possano arrivare, attualmente non ha grande mercato europeo".

____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Il rinnovo di Mourinho? I Friedkin hanno preso tempo ritenendo che non è il momento giusto, occorrerà che i tifosi e Mourinho abbiano pazienza. Credo che molto dipenda anche da eventuali offerte che gli possano arrivare, attualmente non ha grande mercato europeo (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Mourinho sa di essere idolatrato qui a Roma, un'affermazione così scatena dei sogni al di là dei risultati che potrebbero venire. Ha buttato la palla addosso al presidente, sapendo che quello che dice qui a Roma è il vangelo. Alla Roma mancano le entrate Champions, nonostante Mourinho (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Il futuro allenatore della Roma? Tutti quelli che vogliono Thiago Motta, quando sono arrivati a Roma allenatori di questo tipo li hanno sempre presi a pernacchie, da Di Francesco a Luis Enrique. Se dovesse arrivare un profilo di questo tipo i tifosi non devono dirgli nulla se dopo tre mesi la squadra è ancora in costruzione, bisogna farlo lavorare con calma almeno per 2-3 anni (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Tra tutti gli errori fatti dalla Roma sul mercato, il più pesante è quello di non aver preso un dirigente alla Marotta (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Al netto di tutte le responsabilità e gli errori che Mourinho ha fatto, era partito con un'idea e per molto tempo è stato molto intransigente, fino a dire domenica che potrebbe avere sbagliato. Credo sia un segnale di una possibile crescita, qua non ci sono mourinhani o anti-mourinhani, c'è solo la Roma. Il problema è Mourinho o i giocatori che non si reggono in piedi? (VALENTINA CATONI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Se l'ingresso di Renato Sanches e la sua successiva sostituzione fossero un messaggio indirizzato ad altre persone sarebbe gravissimo, non grave (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

La rosa della Roma va completamente rivoluzionata (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)