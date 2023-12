La Roma gela Mou. Altro che rinnovo, prima i risultati

Tra José Mourinho e i Friedkin adesso è gelo. Le parole del portoghese dopo la sconfitta di Bologna non hanno sortito gli effetti sperati. "Voglio continuare alla Roma" era stato il desiderio dello Special One, domenica sera. [...] La posizione dei Friedkin è netta, a questo punto della stagione. Con la Roma fuori dalla zona Europa e alla vigilia di quattro scontri diretti ancora da giocare, oltre alla Coppa Italia, la proprietà non è focalizzata a pensare a nessun rinnovo. Né dell'allenatore, né di Tiago Pinto e tantomeno dei calciatori. [...]

Da qui in avanti saranno tutti esami. A partire da sabato contro il Napoli. Poi arriveranno la Juventus, l'Atalanta e il Milan. Un tour de force che, oltre a delineare i contorni della stagione della Roma, determinerà il futuro stesso dello Special One sulla panchina giallorossa. Anche a stagione in corso. Perfino l'ipotesi esonero non è da escludere in caso di cadute verticali in classifica. [...] Eppure Mou, con le dichiarazioni di Bologna, sperava di aprire un dialogo sul rinnovo. Mettendo sul tavolo la disponibilità a sposare la linea giovane e sostenibile della società. [...]

(la Repubblica)