Questa mattina la Roma è tornata al lavoro al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria per iniziare la preparazione in vista del big match contro il Napoli, in programma sabato sera e valido per la diciassettesima giornata di Serie A. La buona notizia riguarda Marash Kumbulla, il quale si è allenato con il resto del gruppo e il suo ritorno in campo sembra essere sempre più vicino.

