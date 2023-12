Calciomercato Roma: tutti pazzi per Kiwior, ma l'Arsenal fa muro

Jakub Kiwior, difensore dell'Arsenal, ha attirato l'interesse di numerosi club tra cui la Roma. Secondo quanto rivelato dal sito che si occupa di calciomercato, oltre ai giallorossi, anche Milan, Napoli e Lazio si sono attivati, così come Brentford e Nizza. La risposta dei Gunners però è sempre stata la stessa, ovvero un secco rifiuto: gli inglesi infatti non sono disposti a cedere il calciatore né in prestito né a titolo definitivo. La partenza del ventitreenne potrebbe verificarsi solamente nel caso in cui l'Arsenal decidesse di acquistare un nuovo difensore.

(calciomercato.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE