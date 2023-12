Domani lo Sheriff, Mou: "Mancini out. A gennaio un difensore". E poi sul futuro: "Ho le idee chiare". Aouar: "Voglio dare di più"

Vigilia europea: domani all'Olimpico la Roma affronterà lo Sheriff Tiraspol nell'ultima giornata della fase a gironi di Europa League, che in questo momento la vede seconda nel gruppo G alle spalle dello Slavia Praga. Senza le assenze già note di Dybala e Smalling, ma anche senza Ndicka squalificato e senza Mancini: "Farò turnover, ma sono cambi obbligati. Ndicka è squalificato, Mancini è infortunato e Smalling non c'è", le parole di José Mourinho in conferenza stampa. Oltre alla possibilità di rinforzare il reparto arretrato con un difensore a gennaio, il tecnico ha parlato anche del suo futuro: "Io non ho bisogno di pensare, nella mia testa ho tutto molto chiaro".

Domani in campo anche Houssem Aouar, che è intervenuto in sala stampa a Trigoria: "Sono pronto per domani. Spero di giocare perché non ho giocato tanto nelle scorse partite. So che devo fare meglio per aiutare la squadra e spero di farcela".

