MOURINHO: "Domani dovremo avere rispetto dei tifosi e del calcio. Mancini out, Kumbulla può tornare col Napoli"

SKY SPORT - Prima di parlare in conferenza stampa al fianco di Aouar, Mourinho ha rilasciato un'intervista ai microfoni dell'emittente satellitare in cui ha presentato l'ultima gara della fase a gironi di Europa League, con la Roma attesa dalla sfida allo Sheriff domani all'Olimpico.

Vigilia dell'impegno di coppa, con quale spirito vuole vivere questa serata?

"Fare divertire la gente sicuramente, che significare giocare seri e non pensare che siamo qualificati e con pochissime possibilità di finire primi. Non può essere così per rispetto dei tifosi e del calcio, perché può sempre succedere di tutto. Se pensiamo a un pareggio dello Slavia credo che dovremo vincere di 5 gol e sarà molto difficile, vogliamo vincere e dobbiamo fare cambi obbligatori però si aprono finestre di possibilità per altra gente come Belotti che lavora benissimo"

A che punto è Kumbulla?

"Anche Mancini è infortunato, domani non sarà neanche in panchina però nessuna possibilità per Kumbulla, magari contro il Napoli potrà essere in panchina ma non possiamo aspettarci di più"

Sembra non esserci pace per Dybala...

"Paulo l'anno scorso ha fatto un numero di partite molto più alto di quelle della stagione precedente. Alla fine è uno che quando sta in campo ci dà tanto, siamo fortunati ad averlo. Ci manca perché è un giocatore troppo importante però guardiamo con un piccolo sorriso, tornerà e quando lo farà saremo più forti"

Ha detto che chi dalla Champions pescherà la Roma dovrà preoccuparsi

"Anche noi di loro però. Guardando le squadre che sono qualificate, e ci sono squadre da Champions come il Benfica, sono convinto che guardano la Roma con rispetto, sapendo che non sarà facile. Lo scorso anno abbiamo giocato con la Real Sociedad che ora ha chiuso in testa il girone dell'Inter e non ci è stato dato il giusto valore per quella partita, così come contro il Bayer Leverkusen che ora sembra possa vincere la Bundesliga"

Dopo le parole di Sarri, com'è gestita dall'altra parte quando arriva un risultato un po' così?

"Qualche volta si sorride, qualche volta lavorando, qualche volta senza capire perché. È un po' la mia storia quella di portare un'aspettativa alta, c'è anche l'anti-romanismo con questa cosa di esigenza massimale ma ora la nostra aspettativa è vincere domani e penso lo faremo"