Trigoria: out Pellegrini, Paredes, Mancini e Cristante nella rifinitura. Differenziato per Spinazzola (FOTO e VIDEO)

DA TRIGORIA MDR - La Roma scende in campo per la rifinitura alla vigilia dell'ultima giornata della fase a gironi di Europa League. Domani, alle 18.45, all'Olimpico arriverà lo Sheriff per una gara che emetterà la sentenza definitiva sull'ordine per la qualificazione: lo Slavia Praga, infatti, a meno di eventi poco probabili chiuderà in testa con la Roma seconda.

10.45 - La squadra svolge un'attivazione muscolare per poi svolgere esercizi di rapidità con cambi di direzione e torelli col gruppo diviso in due prima che si chiuda la parte visibile alla stampa.

10.40 - Vektal, Golic, Mannini, Pisilli, Pagano, Cherubini e Joao Costa: questi i giovani della Primavera aggregati oggi nella rifinitura.

10.35 - La seduta di rifinitura viene aperta da un breve discorso di Mourinho che termina con un applauso della squadra rivolto a Kristensen, poi abbracciato proprio dal tecnico. Spinazzola svolge differenziato sul campo adiacente. Diversi gli assenti nel gruppo: oltre a Pellegrini, non si vedono al lavoro neanche Paredes, Mancini e Cristante. Diversi i Primavera aggregati.

10.30 - La squadra scende in campo e, prima di ottenere indicazioni dal prof Rapetti per l'inizio della seduta, si mette in moto con alcuni palleggi. Non c'è Pellegrini in campo.