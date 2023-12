Una sola vittoria nelle ultime 9 gare con Guida. Ma proprio col Bologna: 1-0 nel 2021

Sarà Guida a prendere il fischietto per Bologna-Roma di domenica. E a sorridere, almeno stando allo score di precedenti, sarà la squadra rossoblu che con lui ha perso solo 3 volte su 19 gare, di cui l'ultima però proprio contro i giallorossi nell'aprile 2021: 1-0 all'Olimpico firmato da Borja Mayoral.

Ci sono altre tre sfide tra Bologna e Roma, sempre all'Olimpico, nella carriera di Guida e stavolta a sorridere furono sempre i felsinei: due successi per 3-2, nel 2020 e nel 2012, oltre all'1-1 sempre dello stesso anno. In totale, per il Bologna 9 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte con Guida. Mentre la Roma ne ha perse il triplo (9) su 27 incontri, per la media di una ogni 3, oltre a 10 vittorie e 8 pareggi.

Da 5 anni a questa parte, dal 2018, quando c'è Guida alla direzione di gara la Roma ha trovato poche soddisfazioni: appena due vittorie in 14 gare (una nelle ultime 9...) l'ultima quell'1-0 al Bologna di cui sopra, con 4 pareggi e addirittura 8 sconfitte. Del filotto negativo fa parte anche un derby perso per 3-2 e che, nel post partita, fu commenta così da Mourinho: "Purtroppo l'arbitro (Guida, ndr) e il Var non hanno avuto la dimensione per una partita di questo livello".

