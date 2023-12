AOUAR: "Primo posto nel girone difficile ma non impossibile. Tifosi incredibili, voglio dare di più"

SKY SPORT - Dopo aver parlato in conferenza stampa, Houssem Aouar è intervenuto ai microfoni dell'emittente televisiva e ha espresso un commento sulla partita di domani contro lo Sheriff, valida per l'ultima giornata della fase a gironi di Europa League. Ecco le sue parole.

Cosa ti aspetti dalla partita di domani sera?

“Una partita importante, dobbiamo come ha detto il mister rispettare il calcio, sappiamo che dobbiamo vincere per i tifosi, giochiamo in casa e vogliamo finire al primo posto. Sappiamo che non sarà facile perché dobbiamo aspettare il risultato di Praga, ma non è impossibile. Dobbiamo giocare con un grande atteggiamento, con grande fiducia. Speriamo di vincere”.

Cosa devi fare per conquistare la fiducia di Mourinho?

“Sappiamo che il mister vuole che giochiamo con grande atteggiamento, senza superficialità. Spero che domani andremo forte dal primo minuto per lui, per i tifosi perché loro ci sono sempre in ogni partita all'Olimpico. Il mister vuole questo”.

Giochi dal primo minuto?

“Non lo so ancora. Sono sempre pronto, so che devo fare meglio perché la scorsa partita non ho giocato bene, lo so, il mister anche me lo ha detto. Voglio fare bene per i tifosi, loro sono incredibili. Mi hanno accolto con una grande forza e voglio dare di più”.